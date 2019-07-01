Метровый слой снега внезапно накрыл город в Мексике: фото и видео

Мексиканский город Гвадалахара засыпало снегом, в стране по этой причине ввели чрезвычайное положение.

Как сообщает местная пресса, военные активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях.

Судя по фотографиям, которые публикует местная пресса, лед покрыл большую часть дорог,.

Из-за обильных снегопадов движение остановилось практически по всем трассам региона. Также здесь обрушились десятки зданий.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

К расчистке города привлекли сотрудников сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. На данный момент очищено около 70 процентов территории.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.