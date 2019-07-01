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Наряд полиции попал под обстрел боевиков на Донбассе: фото

понедельник, 01 июля 2019, 14:02
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30 июня, во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого, под обстрел боевиков попали сотрудники полиции, в результате чего два патрульных были госпитализированы.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, в результате обстрела двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию. Раненые находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

На фото можно увидеть, что служебный автомобиль сотрудников полиции серьезно поврежден.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", вблизи поселка Водяное на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

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