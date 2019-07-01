​Украинские военные медики попали под смертельный обстрел на Донбассе

1 июля близ поселка Водяное на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта ВОДЯНОЕ, российскими оккупантами было цинично и коварно обстреляно санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" с ПТУР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из раненых – военный медик – находится сейчас в критическом состоянии. Один из бойцов ВСУ погиб на месте.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм", - отметили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", за субботу, 29 июня, в районе военного конфликта на Донбассе боевики больше тридцати раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения и травмы.