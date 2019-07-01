Погибла на месте: в Киеве произошло страшное ЧП с маленькой девочкой

В Киеве произошла очередная трагедия с ребенком: здесь из многоэтажного дома выпал маленький ребенок.

Как сообщает "Киев Оперативный" в социальный сетях, в результате падения с 9-го этажа жилого дома погибла четырехлетняя девочка.

К сожалению, ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

По уточненным данным, инцидент произошел в многоэтажном доме по адресу улица Милютенко, 46.

Правоохранители начали расследование страшного инцидента. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах ребенок остался без внимания родителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Херсонской области в местном водоеме нашли легковой автомобиль, а вблизи него трое погибших людей, в том числе двое несовершеннолетних детей.