​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса

Пользователи соцсетей выразили волну возмущения из-за недавнего видеообращения президента Владимира Зеленского по разведению сил в Станице Луганской Луганской области.

Соответствующие комментарии появились под видео Зеленского в Facebook.

В частности, украинцы выразили свое недовольство и гнев из-за его высказывания о так называемом "замораживании конфликта" и "хранении спокойствия".

"Россия не отвела своих "ополченцев", они все еще там, не врите, пожалуйста, мы отвели свои войска и тем самым подарили им кусок Украины, искренне благодарим", "Мне и всем моей семье очень приятно слышать о замораживании конфликта. Теперь Вы сдали наш Донецк россиянам, и оставили нас без крова еще на годы", "особенно понравилось про "сохраняйте спокойствие" и "не мешайте дипломатам" :) :) :) слушал и плакал, вспоминая пресс-конференцию...", "а чего ты шепчешь? перед кем тебе страшно?", "то так мурлычет-успокаивает лохторат..", - в таком духе прокомментировали видео пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что получила Москва за отход боевиков из Станицы Луганской.