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В Украину прибывают самолеты, корабли и спецназ НАТО: опубликованы яркие фото

воскресенье, 30 июня 2019, 21:13
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В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019".

Об этом сообщает издание "Думская".

Международная морская группировка кораблей учений "Си Бриз- 2019" пополнилась двумя суднами. Подразделения НАТО также прибывают в Одессу самолетами военной авиации.

Так, в 06:40 в Практическую гавань порта зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира". Корабль является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

Примерно через час на горизонте появился болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый", который в 08:15 зашел в Западную базу. В прошлом году болгары впервые отметились на "Си Бризе", послав корвет "Бодрый" в Одессу. Корабль относится к советскому проекту 1241.2 "Молния".

Как сообщал "Апостроф", 29 июня американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одесса.

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