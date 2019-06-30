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Десятки обстрелов и раненые: появились новые тревожные данные с Донбасса

воскресенье, 30 июня 2019, 07:34
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За субботу, 29 июня, в районе военного конфликта на Донбассе боевики больше тридцати раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения и травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минскими договоренностями. По данным разведки 29 июня двух оккупантов уничтожено, и один ранен. С начала текущих суток (30 июня, - прим. ред.) враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - уточняют военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Кроме того, бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1". Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.

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