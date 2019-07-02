Кличка "Бармен": в сети показали фото боевика из Азии, убитого на Донбассе

Волонтеры узнали про очередного ликвидированного на Донбассе боевика Кана Евгения Владимировича по прозвищу "Бармен", родом из Казахстана.

Об этом написал у себя на странице в Twitter блогер NecroMancer.

Он отметил, что ликвидирован казахский "защитник русского мира" был еще летом 2015 года. Также он предоставил косвенные улики нейтрализации боевика – новость о его смерти от сепаратистского ресурса, подтверждения от близких и фотографию надгробия. Близкие подтвердили, что погиб Евгений Кан именно в ходе боевых столкновений на Донбассе.

"Кан Евгений Владимирович (02/10/78, Астана, Казахстан) стал грузом 200 18 июля 2015 года… Дополнение: позывной "Бармен", - сообщил он.

Как сообщал "Апостроф", 29 июня бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования Дмитрия Пархоменко родом из Шахтерска Донецкой области.