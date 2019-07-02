Резонансное ДТП с Зайцевой: к делу решили привлечь Зеленского

Пострадавшие в резонансном смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове готовят обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

Она отметила, что глава государства как гарант законности должен обеспечить справедливое правосудие, не допустить безнаказанности. Также пострадавшие в аварии будут просить Зеленского держать на контроле дело, которое в августе будет рассматривать апелляционный суд.

Напомним, суд первой инстанции приговорил обоих участников аварии, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, к 10 годам лишения свободы. Это максимальный срок за совершенное преступление.

По словам Доцяк, сейчас оба обвиняемые находятся в следственном изоляторе, но приговор не вступил в силу.

"Геннадий Дронов свою вину не признал тогда, не признает и сейчас. И просит освободить его от наказания. Елена Зайцева вину признавала, со следствием сотрудничала и даже хотела возместить убытки потерпевшим. Но, как оказалось, лишь на словах - пострадавшие уверены, что признание вины была только стратегия адвоката, чтобы избежать ответственности. Стратегия, которая благодаря контролю общества, не сработала", - написала журналистка.

Она отметила, что по мнению пострадавших Зайцева меняет тактику, ведь в апелляционной жалобе написала, что главная вина лежит не на ней, а на Дронове, и уже с четвертым адвокатом подала апелляционную жалобу, где просит применить к ней минимальное наказание - 5 лет с отсрочкой наказания, то есть "условно".

""Условно" за бешеную скорость, "опиаты", за то, что даже не тормозила, чтобы избежать столкновения. За 6 погибших и 6 пострадавших. За искалеченные судьбы выживших и родственников погибших. Это пострадавших возмущает больше всего", - заявила Татьяна Доцяк.

Как сообщал "Апостроф", защитник Геннадия Дронова, фигуранта скандального ДТП в Харькове, Сергей Перепелица добился возобновления дела против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса.