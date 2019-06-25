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​Смертельное ДТП с Зайцевой: суд принял новое решение по скандальной экспертизе

вторник, 25 июня 2019, 10:36
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Защитник Геннадия Дронова, фигуранта скандального ДТП в Харькове, Сергей Перепелица добился возобновления дела против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства относительно выводов проведенных экспертиз в ХНИИСЭ им. Бокариуса", - написал он.

Перепелица также опубликовал фото судебного постановления от 24 июня.

"Жалобу Перепелицы Сергея Ивановича о постановлении от 27 мая 2019 года следователя СУ ГУ НП Украины в Харьковской области о закрытии уголовного производства... удовлетворить. Постановление следователя от 27 мая 2019 года о закрытии уголовного производства от 2 апреля 2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины – отменить", - сказано в документе.

Суд также постановил вернуть материалы уголовного производства в следственное управление.

Как сообщал "Апостроф", 2 мая правоохранители открыли уголовное производство против экспертов по предоставлению неправдивых результатов автотехнических исследований. А уже 4 июня дело успели закрыть.

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