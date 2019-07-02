Участники миллионного "майдана" в Гонконге добились победы: власти сделали заявление

Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении.

2 июля об этом заявила премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм.

Как известно, принятие закона вызвало массовые протесты по всей стране, на которые вышли более миллиона человек.

Напомним, что во время массовых митингов в Гонконге полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. По некоторым данным, полиция применяла и другие виды оружия. Известно о более, чем 70 раненных. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Одному из пострадавших выстрелили в голову.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве полиция устроила массовые избиения и задержания протестующих.