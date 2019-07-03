Будет, как Люся Янукович: в сети обсуждают фото "скучающей" жены Зеленского

Пользователи сети обратили внимание на то, с каким странным выражением лица Елена Зеленская слушала выступление своего мужа в Канаде.

Соответствующие кадры опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Зоя Казанжи.

"Первая леди слушает ответы на вопросы и выступление президента Украины. Эмпатическое и заинтересованно. Кто в белых пальто, не переживайте. Пока она не стала публичной, мы ее не трогали. 95 квартал заложил очень правильные традиции по отношению к политикам, президентов и первых едва - не щадит никого. Потому, выбирая все прелести власти, они выбирают и все неудобства", – пишет Казанжи.

В комментариях многие отмечают, что первой леди Украины могло быть плохо из-за "джетлага" или по другим причинам, а также что шутить над внешним видом людей неэтично. В то же время им отвечают, что на столь же неэтичных шутках были построены многие выступления "Квартала 95", сценаристом которого работала Елена Зеленская.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее критики обратили внимание на костюм Елены Зеленской во время визита в Канаду.