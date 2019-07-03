В Одессе произошло смертельное ЧП с 5-летней девочкой: фото

В Одессе произошло смертельное ЧП с участием 5-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Пятилетняя девочка в результате падения из окна десятого этажа жилого дома получила несовместимые с жизнью телесные повреждения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошла страшная трагедия с ребенком. В Борщаговке Киевской области погиб двухлетний ребенок, который выпал из окна 8 этажа. В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.