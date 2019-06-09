Под Киевом произошла страшная трагедия с ребенком

В Борщаговке Киевской области погиб двухлетний ребенок, который выпал из окна 8 этажа.

Как сообщили в полиции Киевской области, ребенок упал из окна, когда был со своим папой.

"Отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Краматорске разгорелся врачебный скандал из-за издевательств над детьми.