В Запорожье облили бензином и подожгли женщину: видео и данные о пострадавшей

Во вторник, 2 июля, в Запорожье (Хортицкий район) мужчина облил бензином и поджег женщину.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-канал @its_zp.

“Случай произошел вчера, около 21:10 по ул. Лахтинская, 17. Молодые люди поссорились и парень облил бензином свою девушку и поджег. У нее 90% ожогов тела. Она в крайне тяжелом состоянии", - рассказал глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко.

Уточняется, что мужчина получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.

В сети стали комментировать кадры.

"Врачи не спасут, 90% ожогов, вообще без шансов", "Любовь согревает", "Видела этот ужас", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кировоградщине муж поджег жену, налив ей бензина в рот.