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За наших медиков: появилось видео, как ВСУ точными ударами разнесли два "гнезда" боевиков

среда, 03 июля 2019, 11:50
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Бойцы Вооруженных сил Украины в ответ на обстрел санитарного автомобиля уничтожили в зоне Операции Объединенных сил укрепления боевиков незаконных вооруженных формирований.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Это за наших медиков. ВСУ достает террористов окопавшихся в укрытиях под землей и высоко как им казалось в "небе". Совсем другой участок фронта, но ответка по врагу прилетела там. Они думали, что находясь на самом верху террикона, имея прекраснейший обзор и контролирую большую территорию - можно спокойно обстреливать наши позиции и быть абсолютно спокойным, что не достанут. Что они находятся в безопасности. Достали. И хорошо достали", – пишет в комментарии к видео волонтер.

По его словам, удар по боевикам нанесли бойцы из боевой разведывательной группы К-2 из 54-й бригады.

"Сначала подняли волонтерский дрон - подняли его на самый верх террикона, он завис чуть ли не над головами врага. Все засняли. Проанализировали видео и оценили обстановку. И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя точно посланными птичками, были разнесены два гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Две птички- два гнездышка. И это еще не все. Ответка продолжает раздаваться", – отмечает Мысягин.

Напомним, 1 июля в результате обстрела боевиков санитарного автомобиля погибло двое человек, в том числе боевой медик Ирина Шевченко. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обстрел медиков на Донбассе: зачем Путин провоцирует Украину.

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