Выросло количество жертв обстрела боевиками медиков на Донбассе

По обновленным данным пресс-центра штаба операции Объединенных сил, раненный медик в результате обстрела в районе населенного пункта Водяное скончался в больнице.

Как говорится в сообщении украинских военных, в момент обстрела медик находился в автомобиле Hummer.

"От полученных травм медик скончался", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, что 1 июля близ поселка Водяное на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", за субботу, 29 июня, в районе военного конфликта на Донбассе боевики больше тридцати раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения и травмы.