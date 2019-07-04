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Авто улетело в канаву: опубликованы фото смертельного ДТП под Ровно

четверг, 04 июля 2019, 12:25
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4 июля около пяти часов утра на одном из отрезков трассы Киев-Ковель-Ягодин вблизи населенного пункта Сарны Ровенской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает местная пресса, здесь в канаву вылетел автомобиль Mitsubishi Galant.

В результате аварии 31-летнего водителя легкового автомобиля выбросило из салона, он погиб на месте.

Само транспортное средство из канавы доставали пятеро спасателей.

По версии правоохранителей, водитель допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, из-за чего его выбросило в кювет.

В полиции ведут досудебное расследование.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.

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