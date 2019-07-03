Жуткое смертельное ДТП с маршруткой под Николаевом: появились видео и новые подробности

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По словам очевидцев, на встречную полосу выехал грузовой микроавтобус. Водитель маршрутного такси попытался уйти от столкновения, в результате чего грузовой автомобиль врезался в бок пассажирского и перевернул его.

Погибла 25-летняя пассажирка маршрутки. Тринадцать человек получили травмы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла 2 июля возле села Благодатное Арбузинского района, на 87 км автодороги Н-24 "Николаев – Благовещенское". Маршрутное такси двигалось по маршруту "Николаев – Первомайск".

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 июля в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, которая загорелась.