Плевать на детей: в сети показали фото "героя парковки" в Киеве

В социальных сетях активно обсуждают очередного "героя парковки" в украинской столицы. На этот раз водитель перешел все грани и припарковался просто на детской площадке.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Герои парковки" в Facebook.

Здесь отмечают, что водитель проехал через детскую площадку, на которой играют дети, и оставил свой автомобиль в зеленой зоне.

"Ему так удобнее парковаться. Дворы на улицах Турчинова и Туполева", - говорится в подписи к публикации.

Также в сети показали фотографии водителя, который по-хамски припарковал свой автомобиль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве заметили дерзкого "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения, при этом рекламируя услуги одной из автошкол столицы.