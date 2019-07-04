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Плевать на детей: в сети показали фото "героя парковки" в Киеве

четверг, 04 июля 2019, 10:21
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В социальных сетях активно обсуждают очередного "героя парковки" в украинской столицы. На этот раз водитель перешел все грани и припарковался просто на детской площадке.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Герои парковки" в Facebook.

Здесь отмечают, что водитель проехал через детскую площадку, на которой играют дети, и оставил свой автомобиль в зеленой зоне.

"Ему так удобнее парковаться. Дворы на улицах Турчинова и Туполева", - говорится в подписи к публикации.

Также в сети показали фотографии водителя, который по-хамски припарковал свой автомобиль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве заметили дерзкого "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения, при этом рекламируя услуги одной из автошкол столицы.

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