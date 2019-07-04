Под Одессой пьяного мужчину застрелили за нападение на семью: фото и видео

В одном из сел Беляевского района Одесской области в результате семейной ссоры застрелили мужчину, который злоупотреблял спиртными напитками.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, женщина ушла от мужа к родителям, но тот не отстал и пришел к ним в дом, где закатил скандал.

Когда он полез в драку, отец женщины выстрелил в дебошира из ружья.

Врачи, приехавшие по вызову, смогли лишь констатировать смерть раненого 48-летнего мужчины.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

69-летний мужчина, который совершил фатальный выстрел, находится под стражей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Донецкой области полицейские задержали мужчину за ограбление женщины, но преступник в участке правоохранителей совершил самоубийство.