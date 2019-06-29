Под Донецком произошло кровавое ЧП в полицейском участке

В Донецкой области полицейские задержали мужчину за ограбление женщины, но преступник в участке правоохранителей совершил самоубийство.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент произошел в городе Константиновка 27 июня. Там полиция задержала 28-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Как установили следователи, он ограбил женщину, после чего был задержан и доставлен в полицию.

"В ходе допроса подозреваемый, на котором было одето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР выясняют все обстоятельства инцидента для проверки правомерности действий сотрудников полиции. Уголовное производство расследуется по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Согласно сообщению, на сайте Бахмутского отдела полиции, житель Константиновки утром 28 июня в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину, несколько раз ударив ее.

"Сначала потерпевшей удалось спастись, но нападающий догнал ее и завладел имуществом. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле)", - сообщили в полиции.

По факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, в сочетании с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего).

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