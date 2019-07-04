В больнице Днепра скончался военный, которому оторвало все конечности

4 июля в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова скончался украинский военный, которому под Курахово Донецкой области оторвало руки и ноги.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - отметил он.

Известно, что в Днепр военного доставили в ночь на 4 июля.

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