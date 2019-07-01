Ей должно было исполниться 16: боевик устроил страшное ДТП на Донбассе, фото жертвы

На оккупированном Донбассе боевик ДНР на дорогом авто устроил страшное ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Донецкий Абориген".

Так, авария случилась около 10:00 22 июня на пешеходном переходе напротив торгового центра в центре Макеевки Донецкой области.

Сотрудник "ГАИ ДНР" Беседин 1992 г.р. мчался по центральной улице на скорости 150 км/час и сбил девушку, от полученных травм она скончалась.

Отмечается, что боевики пытались "замять" дело, чтобы виновник избежал ответственности.

"Алина - выпускница моей школы. Ей должно было исполниться 16 лет..." - говорится в подписи к фото погибшей девушки.

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