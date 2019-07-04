В Минске на салюте ко Дню независимости произошло смертельное ЧП: фото и видео

Во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске произошла страшная трагедия.

Как сообщают местные СМИ, здесь погибла женщина, еще четыре человека получили травмы.

"На комсомольском взорвались две установки или два залпа на старте. У спорткомплекса "Динамо" повылетали стекла", - сообщают очевидцы.

По данным правоохранителей, в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была смертельно ранена.

По словам очевидцев, пенсионерке в шею попал металлический осколок.

В результате ЧП были выбиты стекла в зданиях. Полиция начала расследование.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России показали официальный список погибших на подлодке моряков.