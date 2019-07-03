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В России показали официальный список погибших на подлодке моряков

среда, 03 июля 2019, 22:28
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В РФ обнародовали официальный список моряков, которые погибли в пожаре на российской подводной лодке АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Так, огонь на лодке забрал жизни 14 человек - это члены команды научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ.

  1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович. Награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".
  2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович. Награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".
  3. Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович. Награжден: Орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".
  4. Капитан 1 ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович. Награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".
  5. Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич. Награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".
  6. Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович. Награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".
  7. Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич. Награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".
  8. Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич. Награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова".
  9. Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович. Награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".
  10. Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович. Награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова".
  11. Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич. Награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Суворова".
  12. Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич. Награжден: медаль "Ушакова".
  13. Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич. Награжден: медаль "За отвагу".
  14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич; Награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщал "Апостроф", стали известны личные данные некоторых погибших в пожаре на лодке моряков РФ.

А в храме "Спас-на-Водах" 3 июля прошла лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота российским подводникам.

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