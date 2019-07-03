В России показали официальный список погибших на подлодке моряков

В РФ обнародовали официальный список моряков, которые погибли в пожаре на российской подводной лодке АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Так, огонь на лодке забрал жизни 14 человек - это члены команды научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ.

Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович. Награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович. Награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги". Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович. Награжден: Орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Капитан 1 ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович. Награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич. Награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович. Награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич. Награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич. Награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова". Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович. Награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович. Награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова". Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич. Награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Суворова". Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич. Награжден: медаль "Ушакова". Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич. Награжден: медаль "За отвагу". Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич; Награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщал "Апостроф", стали известны личные данные некоторых погибших в пожаре на лодке моряков РФ.

А в храме "Спас-на-Водах" 3 июля прошла лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота российским подводникам.