​Одни волчицы: сеть рассмешило видео тура Винника с Поплавским

Пользователи сети не без сарказма восприняли предвыборный тур "Аграрной партии" с певцами Михаилом Поплавский и Олегом Винником.

Об этом сообщает "Громадське" в Twitter.

"Михаил Поплавский и Олег Винник начали ездить по городам Украины с предвыборным туром. Мы побывали на первом их брифинге и концерте", - говорится в сообщении.

Под постом появились забавные комментарии.

"А что это за фанаты 60+ ?? Младшие не пришли или Винника НЕ слухают??", "у меня вопрос: КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К Агросфера имеет "поплавок", кроме кошения крапивы??? Б*я, я запутался в этой сраный политике...", "одни волчицы пришли", "та ладно вам! Пусть бабушки пидзароблять)) Аграрная там у них небольшой голос))", "Поплавский знал, кого брать в поддержку))))", - пишут комментаторы.

«Винник — це вобщє! Обожаю!» — Михайло Поплавський та Олег Винник почали їздити містами України з передвиборчим туром. Ми побували на першому їхньому брифінгу та концерті pic.twitter.com/26MpZK9MQT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 5 июля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали смешную фотожабу с новыми украинскими политиками. Так, на изображении возле плаката "Аграрной партии" стоят украинские певцы Михаил Поплавский и Олег Винник.