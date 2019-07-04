Конец эпохи вил: сеть позабавила фотожаба на Поплавского и Винника

В сети опубликовали смешную фотожабу с новыми украинскими политиками.

Об этом сообщает директор департамента в Международном центре перспективный исследований Игорь Петренко в Facebook.

Так, на изображении у плаката "Аграрной партии" стоят украинские певцы Михаил Поплавский и Олег Винник. Им также пририсовали лопаты.

"Задатчика новых политических трендов! Не уникально, но красноречиво. Только мне кажется, что Виннику лопата больше подходит чем микрофон?", - написал Петренко.

Напомним, популярный украинский исполнитель Олег Винник публично выразил свою политическую позицию – он официально поддержал Аграрную партию Украины и заявил, что отправится в ее составе в тур по Украине.

В данный момент главой Аграрной партии является другой популярный украинский певец – Михаил Поплавский, который является близким знакомым Винника.

Как сообщал "Апостроф", украинцы весьма оригинально поздравили россиян с Днем России, который в РФ отмечали 12 июня. В сети опубликовали мощную фотожабу, которая позабавила пользователей.