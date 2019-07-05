Певица из Украины попала с мамой в жуткое ДТП в Словакии: опубликованы фото

1 июля в Словакии в результате ДТП пострадала украинская певица Иванна Багова. В момент аварии в автомобиле с девушкой находились водитель и ее мать.

Местная пресса сообщает, что девушка с мамой возвращалась из Украины в Словакию, где уже несколько лет проживает и занимается творческой деятельностью.

Певица и ее мать находились в автомобиле BMW, водитель которого по непонятной причине влетел в забор.

У водителя диагностировали перелом ключицы, у певицы – перелом руки, а у ее матери – ушиб внутренних органов.

Сама певица в соцсетях написала, что ей пришлось оперировать руку.

Багова получила популярность в Европе после победы на шоу "Голос Чехии и Словакии" в 2012 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве простились с погибшей в ДТП известной волонтеркой.