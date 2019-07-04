​В Киеве простились с погибшей в ДТП известной волонтеркой: фото

На Майдане Независимости простились с известной волонтеркой Мариной Шеремет, которая 1 июля погибла в ДТП в Черниговской области.

Об этом сообщает "Укринформ", публикуя соответствующие фото.

Люди собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы проводить в последний путь известную волонтерку Марину Шеремет, которая вместе с мужем через благотворительный фонд помогала бойцам АТО и детям Донбасса.

Известно, что Марина Шеремет погибла 1 июля в ДТП на Черниговщине. Авария произошла в Носовском районе. По информации полиции Черниговской области она попала в аварию, управляя автомобилем Dacia Logan.

За полтора километра до села Иржавец она не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм женщина погибла на месте. Ее муж Сергей, сидевший рядом, с черепно-мозговой травмой и травмой руки попал в реанимацию.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.