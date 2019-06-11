Инфраструктура колючей проволоки: Поклонскую подняли на смех в сети из-за крымских пляжей

Бывшая незаконно исполняющая обязанности "прокурора" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала вполне допустимым блокирование пляжей для населения и туристов на полуострове.

Видео с ее комментарием по поводу ограждения пляжей колючей проволокой было опубликовано в Twitter-аккаунте "Крымский республиканец".

"Можно конечно пляж оградить, если это территория Министерства обороны или еще какого-то ведомства. Ну хотя бы, чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво сделали", - заявила она.

В комментариях пользователи предложили креативные варианты, как именно следует украсить ограждения, чтобы колючая проволока "красиво вписалась в инфраструктуру" популярного до оккупации курорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.