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В Черном море перевернулся катер с россиянами, есть погибшие: видео с места ЧП

пятница, 05 июля 2019, 22:36
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В Черном море в районе поселка Джубга перевернулся катамаран с людьми, двое погибли.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Инцидент произошел в Краснодарском крае на пляже "Гринвуд". На прогулочном судне находились 43 человека. В результате трагедии погибли две женщины.

Отмечают, что 37 человек доставили на берег. По словам очевидцев, шестерых доставили на сушу проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.

Однако по данным ресурса "Life Новости", на катамаране катались 23 человека, из них 8 детей.

Директор пляжа подчеркнул, что направил на спасение всю имеющуюся технику. По его данным, судно могло быть перегружено, так как только его сотрудники взяли на борт как минимум 25 человек.

"С ними привезли еще двоих (погибших, - ред.). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных - не более 12-ти", - подчеркнул Андреев.

По факту происшествия начата проверка следственным управлением.

Как сообщал "Апостроф", 24 марта в Полтавской области произошло ЧП на воде с компанией молодых людей: лодка, на которой они плавали, перевернулась.

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