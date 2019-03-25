На Днепре случилось смертельное ЧП с компанией молодежи: выжила лишь одна девушка

24 марта в Полтавской области произошло ЧП на воде с компанией молодых людей: лодка, на которой они плавали, перевернулась.

Об этом сообщает издание "Факты".

Так, 24 марта в 22:15 в Кременчугское отделение ГСЧС в Полтавской области поступил звонок о том, что на Днепре недалеко от острова Шаламай перевернулась моторная лодка.

В лодке находились пять человек: три парня в возрасте 24−27 лет и две 18-летние девушки, которые вместе отдыхали на острове. Одна из смогла самостоятельно добраться до берега и позвонить спасателям. Девушка сообщила, что с трудом доплыла до берега, а что с ее товарищами, не знает.

"Спасатели всю ночь проводили поисковые работы, но, увы, тщетно. Сегодня к поискам исчезнувших подключатся водолазы", — сообщил начальник сектора по связям с общественностью и СМИ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Как стало известно, в поисках были задействованы, кроме спасателей, водная полиция и местные жители. Один из исчезнувших — сотрудник полиции.

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