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В Днепре произошло жуткое ЧП на воде: видео с погибшим

пятница, 05 июля 2019, 10:22
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3 июля на жилмассиве Красный Камень в Днепре в местном карьере произошла страшная трагедия: здесь утонул молодой мужчина.

Как сообщают городские паблики в социальных сетях, погибший 27-летний мужчина прыгнул в воду и не вынырнул.

Спасатели искали тело более трех часов. Достать из воды труп они смогли только к девяти часам вечера.

Очевидцы рассказали, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В один из моментов он решил прыгнуть в воду с утеса, но ударился об воду и пошел ко дну.

"Я глянул вниз, а он упал на живот, еще какое-то время лежал так, а затем пошел ко дну. Я звал людей, чтобы кто-то помог мне вытащить его, но никто не захотел. Потом я вызвал полицию, приехали остальные службы, все достаточно быстро", — рассказал очевидец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на озере Свитязь произошло смертельное ЧП с детьми.

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