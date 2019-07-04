​На озере Свитязь произошло смертельное ЧП с детьми

3 июля на озере Свитязь утонули двое малолетних мальчиков, которые пошли купаться без присмотра взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Волынской области.

Около 18:30 на озере Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись.

На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших детей.

Как рассказали в водолазно-спасательном отделении пгт Шацк, семья из Львовщины приехала на отдых в урочище Гряда, пишет Район.Шацьк.

Пока взрослые распаковывали сумки, двое мальчиков (сын и племянник одного из родителей), 2009 и 2010 годов рождения, побежали купаться.

Когда детей начали искать, то было уже поздно: сначала заметили в воде тело одного ребенка, через некоторое время - другого. Медикам, которые проводили реанимационные мероприятия, не удалось спасти детские жизни.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области утонул священнослужитель вместе со своей дочерью.