RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

14:24
Смертельный салют в Минске: стало известно о российском следе в трагедии
14:23
​На озере Свитязь произошло смертельное ЧП с детьми
14:11
НАБУ рассмотрит материалы по декларациям скандального депутата
13:59
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы: опубликованы фото и видео
13:58
Россия берет Европу в заложники с помощью "Северного потока-2" - Яценюк
13:58
​Если надоела жара: синоптики "порадовали" украинцев сменой погоды
13:52
В новой модели энергорынка формула "Роттердам плюс" не используется - эксперты
13:52
Как минимум одна москальская рожа ляжет: украинец анонсировал встречу с российским клубом
13:38
Лидер страхового бизнеса в Украине "АХА" меняет название
13:33
Николаенко призвал Верховную Раду прекратить заниматься законодательным "спамом"
13:27
Журналисты рассказали о бунте против Смешко в партии "Сила и честь"
13:26
Отвод войск на Донбассе: в ОБСЕ показали фото покинутых позиций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​На озере Свитязь произошло смертельное ЧП с детьми

четверг, 04 июля 2019, 14:23
переглянути новину українською

3 июля на озере Свитязь утонули двое малолетних мальчиков, которые пошли купаться без присмотра взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Волынской области.

Около 18:30 на озере Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись.

На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших детей.

Как рассказали в водолазно-спасательном отделении пгт Шацк, семья из Львовщины приехала на отдых в урочище Гряда, пишет Район.Шацьк.

Пока взрослые распаковывали сумки, двое мальчиков (сын и племянник одного из родителей), 2009 и 2010 годов рождения, побежали купаться.

Когда детей начали искать, то было уже поздно: сначала заметили в воде тело одного ребенка, через некоторое время - другого. Медикам, которые проводили реанимационные мероприятия, не удалось спасти детские жизни.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области утонул священнослужитель вместе со своей дочерью.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: