Нанотехнологии в действии: соцсети шокировали фото ремонта дороги под Полтавой

Под Полтавой дорожники удивили странным ремонтом дороги.

Соответствующие фото опубликовал "Киев автомобильный" в Facebook.

"Вот и выяснилось, что фото все же не фейк. Ремонтные работы проводились 2 июля 2019 года в селе Середняки, Полтавская область. Шах и мат троллям", - говорится в подписи к снимкам.

В сети не смогли промолчать, увидев фото "оригинальной" кладки асфальтового покрытия украинскими ремонтниками.

"Положено на совесть!", "Реформа от Гройсмана)", "Каких вам еще б@ть реформ не хватает?", "Зачем на грунтовой дороге латки, если там землей можно засыпать", "Постройка площадки под гиперлуп", "Гройсман магьот!)))" – смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что не так с ремонтом дорог в Украине.