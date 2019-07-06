RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

15:40
Он потерял голову: известный журналист назвал главную проблему Порошенко
15:27
Стало известно о смерти бойца ВСУ с позывным Honda: фото
15:07
Легендарному боксеру сделали неожиданный подарок в Киеве: фото
15:00
Нанотехнологии в действии: соцсети шокировали фото ремонта дороги под Полтавой
14:51
Представитель президента Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя счетами - эксперт
14:35
Где в Киеве развлечься на Ивана Купала: список праздничных событий
14:32
Английский клуб представил уникальную форму из бамбука и пластика: фото
13:46
Знаменитая грузинская певица пояснила свой отказ выступать в России: видео
13:41
​В России проходит прощание с погибшими на подлодке моряками: фото и видео
13:31
В европейском футболе разгорелся громкий скандал: подробности
13:11
Зеленский высказался о брате-боевике главы Донецкой области: видео и реакция соцсети
13:01
Эффективной будет коалиция "Слуги народа", "Батькивщины" и "Голоса" - кандидат в нардепы Николаенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нанотехнологии в действии: соцсети шокировали фото ремонта дороги под Полтавой

суббота, 06 июля 2019, 15:00
переглянути новину українською

Под Полтавой дорожники удивили странным ремонтом дороги.

Соответствующие фото опубликовал "Киев автомобильный" в Facebook.

"Вот и выяснилось, что фото все же не фейк. Ремонтные работы проводились 2 июля 2019 года в селе Середняки, Полтавская область. Шах и мат троллям", - говорится в подписи к снимкам.

В сети не смогли промолчать, увидев фото "оригинальной" кладки асфальтового покрытия украинскими ремонтниками.

"Положено на совесть!", "Реформа от Гройсмана)", "Каких вам еще б@ть реформ не хватает?", "Зачем на грунтовой дороге латки, если там землей можно засыпать", "Постройка площадки под гиперлуп", "Гройсман магьот!)))" – смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что не так с ремонтом дорог в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: