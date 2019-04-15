Что не так с ремонтом дорог в Украине: озвучен ответ

Главными проблемами в ремонте дорожного покрытия в Украине эксперты называют хроническое недофинансирование и отсутствие контроля за выполнением работ.

В частности, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава рассказал "Апострофу", что в бюджете 2019 года на ремонт дорог выделено больше средств, чем раньше, однако этой суммы все равно недостаточно.

"Этих денег больше, чем раньше. Но их недостаточно, чтобы отремонтировать все дороги в Украине. Их хватит на то, чтобы отремонтировать всего лишь порядка 4000 километров", - говорит экс-министр.

По его словам, целевая программа развития отечественных дорог в 2018 году была выполнена, а ее перспективы в будущем будут зависеть от бюджетного финансирования.

"В нынешнем году, принятые объемы финансирования дают возможность ожидать, что, все-таки, все будет выполнено, а как будет в следующем, - никто не знает", - сказал Кава.

"Чтобы отремонтировать все дороги, нужен 1 триллион гривен", - добавил он.

Также эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов в разговоре с "Апострофом" отметил, что важным моментом является даже не то, сколько выделяется денег на ремонт дорог, а то, будут ли эти деньги использованы по назначению. Плюс – контроль за выполнением работ, с которым есть проблемы. К этому процессу планируют привлекать инспекторов с международными сертификатами, но ситуация далека от радужной.

"Третий год обсуждают, и они сейчас работают очень частично. Такая же история с общественным контролем – они тоже работают выборочно", – говорит Коновалов

Есть еще одна проблема – до сих пор так и не удалось отказаться от ямочного ремонта, несмотря на обещания.

"Ямочный ремонт – это прорва, которую невозможно проконтролировать – песок туда насыпали, или асфальт положили? Ямочный ремонт потому и выгоден подрядчикам. А потом снег сошел – и все", - рассказывает Коновалов.

Если говорить суммах, в нынешнем году на дорожное хозяйство нужно было бы выделить не 50 миллиардов гривен, а 70-80 миллиардов гривен.

По словам юриста компании SDM Partners Анны Непомящей, очевидно, что "без привлечения иностранных инвестиций Украине будет сложно восстановить дорожное покрытие за сравнительно короткое время". В комментарии "Апострофу" она сказала, что сейчас правительство "медленными шагами идет навстречу иностранным инвесторам путем реформирования сфер взаимодействия с органами власти, а также вносит изменения в законодательство о концессии автомобильных дорог".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Снег сошел – и все: как решить проблему дорог в Украине.