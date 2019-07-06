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Перепутал женщину со зверем: под Винницей произошло странное убийство

суббота, 06 июля 2019, 21:58
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В четверг, 4 июля, в Винницкой области местный житель из охотничьего огнестрельного оружия убил жену своего брата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в селе Хороша Гайсинского района около 22:00. В правоохранительные органы обратились врачи, куда доставили потерпевшую. Медики рассказали, что 50-летнию женщину привезли в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости. Однако во время оказания медицинской помощи в течении нескольких часов она умерла.

Как выяснила полиция, стрелял 42-летний родственник потерпевшей. По его словам, он подумал, что на территорию его хозяйства забежал дикий зверь, и решил его поймать. Было темно и мужчина выстрелил в сторону, откуда услышал шум.

Как раз в это время, около 21:50 женщина вместе с мужем возвращалась из пруда. Супруги из Днепропетровской области приехали в гости к родному брату мужчины.

В действиях мужчины, в хозяйстве которого произошла трагедия, усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Он задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос о заключении его под стражу. За такое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Омской области (Россия) на охоте застрелили крупного бизнесмена - мужчину перепутали с козой.

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