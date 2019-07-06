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Показал, где спрятал тело: появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки под Днепром

суббота, 06 июля 2019, 22:23
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Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки Инны Дубик, которую обнаружили мертвой в с. Миролюбовка Днепропетровской области, показал, где спрятал ее тело.

Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Главного управления Национальной полиции в области.

Как известно, девочка ушла из дома 23 июня, но ее мать сообщила о пропаже школьницы только 29 июня. Сразу после этого в Миролюбовке была организована спецоперация по розыску ребенка.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он задержан и дает показания.

Об увеличении случаев насилия над детьми в Украине читайте в материале "Апострофа": Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей.

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