Прикопал тело в посадке: всплыли жуткие подробности об убийстве девочки под Днепром

Убийца 13-летней девочки Инны Дубик, которую обнаружили мертвой в с. Миролюбовка Днепропетровской области, прикопал ее тело в посадке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник службы по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Алена Компаниец.

По ее словам, тело ребенка нашли возле того места, где она пасла коров.

"Нелюдь (он не из местных, а жил в селе) убил девочку еще 23 июня, тело прикопал в посадке... Больше я пока ничего не знаю... Мне страшно смотреть матери девочки в глаза, она мне спокойно цинично врала... Я искала ее девочку, а она цинично врала... И еще она была равнодушной... Без эмоций…" - рассказала Компаниец.

Она добавила, что мать Инны совсем не беспокоилась о местонахождении своего ребенка и не сообщила вовремя в полицию о пропаже девочки.

Пост Компаниец вызвал волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", Инна Дубик пропала 23 июня. Днем она пошла в магазин и домой не вернулась.

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