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В Харькове после ливня затопило популярный магазин: опубликовано видео

понедельник, 08 июля 2019, 23:45
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В Харькове после мощного ливня затопило популярный магазин - судя по кадрам, ситуация в здании была такой же, как и на улице.

Об этом сообщает "ХС Харьков" на своей странице в Facebook.

"Работники супермаркета в куртках и капюшонах. Залило не только зал, но и кассы. АТБ, 602-й мкрн", - говорится в подписи к видео.

"Теперь точно в АТБ подорожают продукты", "То есть никого не смутило, что вода течет по электрооборудованию, на мокрой кассе пробивается товар, под которой стоит ПК и жменя розеток для него?", "Все делается на тяп-ляп. Ничего качественного нет", "И для какого климата строили?" - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

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