​В Солнечной системе обнаружено идеальное место для зарождения жизни

Под поверхностью ледяного спутника Сатурна Энцелада скрывается обширный океан, возраст которого, вероятно, составляет примерно один миллиард лет, что идеально подходит для развития в океане жизни.

Об этом сообщила группа исследователей во главе с Марком Невё (Marc Neveu) из Центра космических полетов Годдарда NASA.

Невё и его коллеги использовали компьютерное моделирование для расчета возраста Энцелада на основе данных, собранных при помощи космического аппарата NASA Cassini ("Кассини"), который находился на орбите вокруг Сатурна в течение 13 лет.

Одним из крупнейших открытий, сделанных при помощи аппарата Cassini, стало обнаружение на Энцеладе океана, в котором имеются гидротермальные источники.

"Для нас стало большим сюрпризом то, что на Энцеладе сегодня существует океан, - сказал Невё. – Этот спутник имеет крохотные размеры, поэтому в общем случае вы ожидаете, что он будет представлять собой безжизненный кусок льда и камня".

Возраст океана, обнаруженного на Энцеладе, имеет большое значение для возможности существования в нем жизни. Сложные биологические молекулы образуются из более простых компонентов в результате протекания химических реакций, а на осуществление любого химического превращения требуется определенное количество времени. Если океан Энцелада является слишком молодым, то реакциям, ведущим к зарождению жизни, могло попросту не хватить времени для протекания. Если океан спутника Сатурна, напротив, имеет слишком большой возраст, то все реакции на нем могли достичь состояния равновесия, и существование жизни в этом случае тоже стало бы невозможным, пояснили авторы.

Исследование было представлено Невё на Научной конференции по астробиологии 24 июня 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", NASA планирует отправить к спутнику Сатурна, Титану, беспилотный вертолет для исследование химических процессов, подобных тем, что способствовали зарождению жизни на Земле.