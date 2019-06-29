​NASA отправит вертолет на спутник Сатурна, подобный Земле

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует отправить к спутнику Сатурна, Титану, беспилотный вертолет.

Об этом сообщается на сайте управления.

В задачи автономной винтокрылой машины будет входить исследование химических процессов, подобных тем, что способствовали зарождению жизни на Земле.

По мнению ученых, условия на Титане во многом схожи с земными - на спутнике Сатурна дуют ветры, текут реки, есть моря и озера, состоящие из метана, но средняя температура несоизмеримо ниже - минус 179 °С.

"Летать на Титане на самом деле легче, чем на Земле. Атмосфера на поверхности спутника в четыре раза плотнее, чем на нашей планете, а гравитация составляет лишь около одной седьмой гравитации на Земле", - сообщила руководитель исследовательской миссии Элизабет Тартл из Лаборатории прикладной физики университета в Мэриленде.

Вертолет оснастят восемью роторами, энергию он будет получать от многоцелевого радиоизотопного термоэлектрического генератора (MMRTG), который преобразует в электричество тепло, выделяемое при распаде радиоактивного материала.

БПЛА отправят к Титану в 2026 году. Полет до спутника Сатурна, по расчетам специалистов, займет 8 лет. Стоимость миссии оценивается в один миллиард долларов.

Как сообщал "Апостроф", космическое агентство США NASA отправит миссию на "золотой" астероид Главного пояса, известный как (16) Психея, в 2022 году.