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Ветром срывало крыши: на Закарпатье пронесся ураган, появились фото и видео последствий

понедельник, 08 июля 2019, 18:03
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В воскресенье, 7 июля, на Закарпатскую область обрушился мощный ураган, который нанес серьезный ущерб местным жителям.

Соответствующие фото и видео были опубликованы на Facebook странице пользователя Рудольфа Балажинца.

В частности, на видео, снятом в селе Сюрте Ужгородского района Закарпатской области видно, что ветром посносило крыши с многих сооружений.

"Все было так хорошо, а потом было даже страшно, за 3 минуты белая туча и сильный ветер. Крыши не выдержали", – пишет пользователь.

Также в области выпал град размером с грецкий орех. На некоторых фото выпавший лед даже можно перепутать со снегом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 июля, по территории Украины пронесся ураган, который нанес значительный урон природе и инфраструктуре.

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