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Стало известно о гибели на Донбассе бойца, освобожденного из плена боевиков

вторник, 09 июля 2019, 06:59
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Во время военных действий в Донбассе погиб боец ВСУ, который ранее был в плену боевиков.

Об этом написала волонтер Татьяна Руденька в Facebook.

"На фронте погиб один из тех, кто раньше был в плену и вернулся воевать", - говорится в сообщении.

Волонтер также с отчаянием рассказала о недостатке самого необходимого для лечения раненых бойцов.

"Ребятам в госпитале не за что купить курсы химиотерапии((( Но это плохие новости для меня и еще кучки неравнодушных((( В остальных обычный понедельник! Офисный или отдыха! Пишу уже как в пустоту... для раненых всегда нужны - пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, йогурты, вода со спортивной крышкой, фрукты и овощи, домашняя еда, сыр/колбаса, печенье/конфеты, чай/кофе! Все это можно завезти на склад до Алена Тищенко со стороны лабораторного переулке! Из состава получают ребята по всем отделением! Кто хочет оплатить химию... дадим назначения доктора! Ну и скоро закупка на плен!", - рассказала Руденька.

Как сообщал "Апостроф", 25 июня в аэропорт Днепра прибыл военный самолет, который доставил в город раненых бойцов из Донбасса.

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