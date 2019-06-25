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В Днепр прибыл новый борт с ранеными на Донбассе бойцами

вторник, 25 июня 2019, 14:19
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Во вторник, 25 июня, в аэропорт Днепра прибыл военный самолет, который доставил в город раненых бойцов с Донбасса.

Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

На борту летательного аппарата находились двое военных. Состояние одного из них тяжелое - эвакуирован на аппарате искусственной вентиляции легких без сознания.

Сопровождение в полете обеспечила эвакобригада Днепропетровского военного госпиталя, в аэропорту раненых передали медикам и их доставили в областную больницу им. Мечникова.

"Гражданско военное сотрудничество АТО/ООС и Днепропетровская областная координационный совет помощи раненым работают, как большой единый организм с самого начала войны", - отметила Губа и поблагодарила тех, кто борется за жизнь Защитников Украины.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о тяжелораненом на Донбассе бойце ВСУ, за жизнь которого в данный момент борются врачи в Днепре.

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