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Над городом поднялся "гриб": появилось видео мощного взрыва на Донбассе

среда, 10 июля 2019, 13:27
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10 июля в оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города.

Как сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, в домах города ударной волной едва не повыбивало стекла.

"От этого прилёта весь дома во всём городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским ходором пошли", - говорится в подписи к видео.

При этом пока неизвестно, по какой причине прогремел взрыв и был ли он следствием боевых действий.

Также оккупационные власти не сообщают о пострадавших в результате взрыва.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пожар на подводной лодке в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 российских моряков, мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора.

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