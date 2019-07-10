Зима не за горами: сеть порадовал внезапный снег в Украине, фото

В среду, 10 июля, на г. Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах выпал снег, на что бурно отреагировали в сети.

Соответствующий снимок размещен на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха 3 градуса", - сказано в сообщении.

"Зима в горах", "Зима уже не за горами!", "Прохладно", "А лето в этом году было, или ждать следующего?", "Что, что, а снег - это слишком", "Не жарко", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области.

27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

В результате мощного ливня и урагана, которые накрыли Киев 27 июня, многие улицы оказались затоплены.