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Летняя аномалия: появилось странное видео снега под Запорожьем

вторник, 25 июня 2019, 16:05
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В интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел на днях в Акимовке Запорожской области.

Соответствующий ролик был размещен на странице onenewszp в Instagram.

Так, в подписи к видео указано, что снег и град были в понедельник, 24 июня. Об инциденте написало и одно из местных изданий - ролик вызвал бурные обсуждения в сети. Тем не менее, нашлись и те, кто усомнился в том, что это свежее видео и снег шел именно летом.

"Жесть", "Нам бы так", "Этот там, где элеватор, - 40 км от Кирилловки", "В Кирилловке жара! И норм все, так что это не возле Кирилловки", "Бред", "Нам хоть бы дождика чуток", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в Ямальском автономном округе России в июне выпал снег, что не могло не удивить местное население.

Ранее, 28 апреля, в Тернопольской области вечером выпал снег с градом.

Также в ночь на 23 марта в Харькове выпал снег. В сети опубликовали фото весенней непогоды.

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