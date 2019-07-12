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В России на реке погибли 6 детей в жутком ЧП с бусом: первые подробности

пятница, 12 июля 2019, 10:43
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В пятницу, 12 июля, в России в реке перевернулся автомобиль, в результате чего погибли 10 человек, в том числе и дети.

Об этом сообщает ресурс tuvaonline.

Трагедия произошла на территории Бай-Тайгинского района. В полицию в 08:55 поступил звонок от местного жителя, что при попытке пересечения реки Ак вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ.

На место прибыли правоохранители и обнаружили тела 10 погибших. Отмечают, что среди жертв трагедии шестеро детей. Однако точное количество людей, находившихся в транспортном средстве, устанавливается. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в селе Карпатское Львовской области во время трофи-экспедиции "Карпатский Кордон 2018" автомобиль Land Rover Defender сорвался с горы.

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